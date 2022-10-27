Те кредиты, которые киевский режим берёт на Западе, придётся отдавать нескольким поколениям украинцев, подсчитали эксперты испанского издания Rebelión.
"НАТО поставляет Украине огромные партии оружия и предоставляет многомиллиардные кредиты, которые украинцы должны будут выплачивать в течение нескольких поколений", — утверждают авторы материала.
У властей Украины будет единственный способ погасить старые кредиты — взять новые, отмечают аналитики. Таким образом, задолженность страны будет расти, и все украинские предприятия достанутся западным кредитором почти бесплатно.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Эксперты пришли к выводу, что США и НАТО находятся в процессе подготовки ядерной провокации на Украине и, увы, к последующему удару ЯО по России.