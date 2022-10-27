Rebelión: за деньги и оружие НАТО украинцы будут расплачиваться сотню лет

Те кредиты, которые киевский режим берёт на Западе, придётся отдавать нескольким поколениям украинцев, подсчитали эксперты испанского издания Rebelión.

"НАТО поставляет Украине огромные партии оружия и предоставляет многомиллиардные кредиты, которые украинцы должны будут выплачивать в течение нескольких поколений", — утверждают авторы материала.

У властей Украины будет единственный способ погасить старые кредиты — взять новые, отмечают аналитики. Таким образом, задолженность страны будет расти, и все украинские предприятия достанутся западным кредитором почти бесплатно.