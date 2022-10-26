Крупалла: Штайнмайер после разговора с Зеленским должен встретиться с Путиным

Президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру следует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным после разговора с главой Украины Владимиром Зеленским. С таким призывом выступил депутат бундестага Тино Крупалла.

В беседе с РИА Новости он подчеркнул: Штайнмайер совершил визит на Украину не только для того, чтобы посмотреть на разрушенную инфраструктуру. Как подчеркнул Крупалла, президент Германии, скорее всего, разъяснил Зеленскому необходимость мирного урегулирования конфликтной ситуации.

Депутат считает, что теперь Штайнмайер должен поговорить с Путиным по поводу дальнейших дипломатических решений, которые будут способствовать завершению боевых действий.