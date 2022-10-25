Читатели Jerusalem Post посоветовали Зеленскому "заткнуться"

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Иерусалим не помогает Киеву, стало предметом обсуждения читателей израильской газеты The Jerusalem Post.

Один из комментаторов написал, что он устал от Зеленского, другой добавил, что лидер Украины действует ему на нервы.

Третий пользователь задал вопрос, есть ли союзник, которого бы ещё не оскорбил украинский президент.

Ещё один читатель посоветовал Зеленскому заткнуться и перестать пытаться принести в жертву Израиль.