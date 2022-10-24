Американский лидер Джо Байден сказал, что граждане США имеют право переживать по поводу здоровья президента перед выборами.
Журналисты MSNBC спросили руководителя страны, стоит ли жителям голосовать за него. При этом в СМИ напомнили, что Байден — старый человек, у которого может ухудшиться самочувствие.
"Лучший способ вынести суждение — это понаблюдать за мной. Завтра я могу заболеть или умереть…" — отметил глава Штатов.
Ранее конгрессвумен Клаудия Тенни сравнила американского президента с восковой куклой из музея мадам Тюссо.
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Промежуточные выборы в Конгресс США станут "точкой невозврата" для Байдена, считает индийский аналитик.