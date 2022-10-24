Байден заявил, что общественность вправе беспокоиться за его здоровье

Американский лидер Джо Байден сказал, что граждане США имеют право переживать по поводу здоровья президента перед выборами.

Журналисты MSNBC спросили руководителя страны, стоит ли жителям голосовать за него. При этом в СМИ напомнили, что Байден — старый человек, у которого может ухудшиться самочувствие.

"Лучший способ вынести суждение — это понаблюдать за мной. Завтра я могу заболеть или умереть…" — отметил глава Штатов.

Ранее конгрессвумен Клаудия Тенни сравнила американского президента с восковой куклой из музея мадам Тюссо.