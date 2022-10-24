Володин: Байден и главы стран ЕС становятся пособниками ядерного терроризма

Американский лидер Джо Байден и руководители европейских государств становятся пособниками ядерного терроризма, оказывая поддержку Киеву. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, киевский режим поставил задачу по созданию "грязной бомбы" перед учёными-атомщиками.

Кроме того, политик отметил, что президент Украины Владимир Зеленский приказал ВСУ продолжать атаки на критическую инфраструктуру Запорожской и Курской АЭС. Как пояснил Володин, действия Киева могут привести к гуманитарной катастрофе.

"Президент США и главы европейских государств, оказывая финансовую и военную помощь режиму Зеленского, становятся спонсорами и пособниками ядерного терроризма", — считает спикер ГД.

Он также напомнил: 20 лет назад американские власти распространили сведения о том, что террористическая организация "Аль-Каида"* под руководством Усамы бен Ладена намеревалась разработать "грязную бомбу" с помощью радиоактивных веществ. Угрозы существовали до 2011 года, пока боевик не был ликвидирован, уточнил Володин.

Политик подчеркнул: аналогичными методами ядерного террора сейчас пользуется Зеленский.

* Решением Верховного Суда Российской Федерации от 14 февраля 2003 года признана террористической, деятельность запрещена на территории Российской Федерации.