Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
CNN: после победы на выборах республиканцы могут разругаться из-за Украины
По военной базе США в Сирии нанесли ракетный удар
Спикер парламента Молдавии обвинил протестующих в дестабилизации обстановки
Адмирал ВМС США призвал американские корабли готовиться к бою за Тайвань
Премьер Украины Шмыгаль потребовал от ЕС ускорить финансирование Киева
Ночью в Запорожье, Днепропетровской и Полтавской областях прогремели взрывы
New Yorker: США разработали пошаговый план СВО на Украине до её начала
В ходе Сватовско-Кременской оборонительной операции ВСУ пытаются прорвать фронт
Войска ВСУ оставили село Безыменное Херсонской области

В Греции предрекли грандиозный провал ЕС в борьбе с энергокризисом

Мир

Европейские страны пока не поняли, что их ожидает провал в попытке справиться с энергетическим кризисом, заявил греческий политик, бывший министр финансов страны Янис Варуфакис.

Как подчеркнул экс-министр, однако провал гарантирован. Машина рецессии запущена, а производство приходится сокращать огромными темпами.

"Европейские компании платят за газ в десять раз больше, чем их конкуренты в США или Китае. Уже приостанавливаются производства, и очень скоро мы увидим, что фабрики будут искать новые места в США или других странах", — пояснил Варуфакис N-TV.

По мнению политика, проблема Евросоюза в том, что союза, как такового, не существует. Каждая европейская страна вынуждена справляться с проблемами своими силами.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Мир. Новости мира
Узбекистан "отблагодарил" Россию за всю помощь сразу - он теперь "утепляет" ВСУ

Украинские солдаты в ряде подразделений начали получать термобельё. При ближайшем рассмотрении бирок выяснилось, что "приехало" оно из Узбекистана.

Узбекистан "отблагодарил" Россию за всю помощь сразу - он теперь "утепляет" ВСУ
Генерал Полько заявил, что новая тактика ВС России в СВО даёт хорошие результаты
Силовые структуры
Генерал Полько заявил, что новая тактика ВС России в СВО даёт хорошие результаты
Силовые структуры
Укрэнерго: масштаб повреждений ударов 22 октября превышает все прошлые
Мир. Новости мира
Лосев: Казахстан скоро поймёт, каких глупостей наворотил в отношениях с Россией
Анжела Якубовская Александр Збруев: поначалу мне Марк Захаров вообще не понравился Анжела Якубовская Сергей Лебедев Уроки истории: без кредитов не выиграешь ни одну войну Сергей Лебедев Ольга Лебедева Зеленский не хочет битвы за Херсон — он готовит катастрофу на Каховской ГЭС Ольга Лебедева
Силовые структуры
CBS News: элитная дивизия США "Кричащие орлы" готовится к бою на границе Украины
Военные новости
Бойцы ВСУ плачутся в соцсетях, кляня "мясные штурмы укрепрайонов" под Херсоном
Зеленский призвал Запад ударить по Кремлю в случае удара России по Банковой
Мир. Новости мира
Зеленский призвал Запад ударить по Кремлю в случае удара России по Банковой
Последние материалы
CNN: после победы на выборах республиканцы могут разругаться из-за Украины
По военной базе США в Сирии нанесли ракетный удар
Спикер парламента Молдавии обвинил протестующих в дестабилизации обстановки
Адмирал ВМС США призвал американские корабли готовиться к бою за Тайвань
Премьер Украины Шмыгаль потребовал от ЕС ускорить финансирование Киева
Ночью в Запорожье, Днепропетровской и Полтавской областях прогремели взрывы
New Yorker: США разработали пошаговый план СВО на Украине до её начала
В ходе Сватовско-Кременской оборонительной операции ВСУ пытаются прорвать фронт
Войска ВСУ оставили село Безыменное Херсонской области
Группа дронов "Герань-2" ВС РФ летит в сторону Украины в ночь на 23 октября
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников