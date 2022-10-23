Европейские страны пока не поняли, что их ожидает провал в попытке справиться с энергетическим кризисом, заявил греческий политик, бывший министр финансов страны Янис Варуфакис.
Как подчеркнул экс-министр, однако провал гарантирован. Машина рецессии запущена, а производство приходится сокращать огромными темпами.
"Европейские компании платят за газ в десять раз больше, чем их конкуренты в США или Китае. Уже приостанавливаются производства, и очень скоро мы увидим, что фабрики будут искать новые места в США или других странах", — пояснил Варуфакис N-TV.
По мнению политика, проблема Евросоюза в том, что союза, как такового, не существует. Каждая европейская страна вынуждена справляться с проблемами своими силами.
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