В Греции предрекли грандиозный провал ЕС в борьбе с энергокризисом

Европейские страны пока не поняли, что их ожидает провал в попытке справиться с энергетическим кризисом, заявил греческий политик, бывший министр финансов страны Янис Варуфакис.

Как подчеркнул экс-министр, однако провал гарантирован. Машина рецессии запущена, а производство приходится сокращать огромными темпами.

"Европейские компании платят за газ в десять раз больше, чем их конкуренты в США или Китае. Уже приостанавливаются производства, и очень скоро мы увидим, что фабрики будут искать новые места в США или других странах", — пояснил Варуфакис N-TV.

По мнению политика, проблема Евросоюза в том, что союза, как такового, не существует. Каждая европейская страна вынуждена справляться с проблемами своими силами.