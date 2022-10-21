Лидер Франции Эммануэль Макрон считает, что США руководствуются двойными стандартами, когда устанавливают цены на газ, столько сильно различающиеся на их собственном и европейском рынках.
Макрон отметил, что стоимость газа на американском рынке намного ниже, чем в ЕС.
"Есть выбор, который сделала американская экономика, это привлекательный выбор, который я уважаю, но это порождает двойные стандарты — когда американские цены на энергию гораздо дешевле, чем у нас, потому что США — производитель энергии. И они продают у себя газ в три-четыре раза дешевле, чем нам. Это и есть двойные стандарты", — сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.
Президент Франции добавил, что собирается поднять этот вопрос во время своего визита в Вашингтон 1-2 декабря.
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