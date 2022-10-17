Хазин заявил, что ключевой задачей Путина не было выиграть на Украине быстро

Президент России Владимир Путин устранил главную угрозу со стороны стран коллективного Запада, избрав невысокий темп проведения военной спецоперации на Украине. Об этом заявил экономист Михаил Хазин.

По его мнению, основная задача российского лидера не заключалась в том, чтобы одержать быструю победу, поскольку в таком случае западные силы объединились бы против Москвы.

"Как только стало понятно, что объединиться они не могут, началось то, что началось на Украине", — объяснил Хазин в эфире радио "Говорит Москва".