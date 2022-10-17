Кеосаян: сбежавших от мобилизации ожидают "сюрпризы" после возвращения в Россию

Россияне, которые были призваны в рамках частичной мобилизации, должны получать льготы, в числе которых освобождение от налогов. Об этом заявил телеведущий Тигран Кеосаян.

По его словам, сбежавшие из России уже начали возвращаться на родину, поскольку не смогли устроиться на работу в других странах. Вскоре приток беглецов увеличится ещё больше, так как мобилизационные мероприятия завершаются. Однако они не имеют права проживать на тех же условиях, что и другие люди, считает Кеосаян.

"Они больше не должны голосовать за власть. Ни за кого. Ни на выборах президента, ни на местных выборах, ни на выборах в Думу. И не должны иметь приоритетов и льгот при трудоустройстве, не могут иметь ни льготной ипотеки, ни кредитов", — заявил телеведущий в своем интернет-шоу "РКН Free".

Кеосаян убеждён, что вопрос наказания сбежавших от частичной мобилизации необходимо поднять в Госдуме.