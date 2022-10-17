Россияне, которые были призваны в рамках частичной мобилизации, должны получать льготы, в числе которых освобождение от налогов. Об этом заявил телеведущий Тигран Кеосаян.
По его словам, сбежавшие из России уже начали возвращаться на родину, поскольку не смогли устроиться на работу в других странах. Вскоре приток беглецов увеличится ещё больше, так как мобилизационные мероприятия завершаются. Однако они не имеют права проживать на тех же условиях, что и другие люди, считает Кеосаян.
"Они больше не должны голосовать за власть. Ни за кого. Ни на выборах президента, ни на местных выборах, ни на выборах в Думу. И не должны иметь приоритетов и льгот при трудоустройстве, не могут иметь ни льготной ипотеки, ни кредитов", — заявил телеведущий в своем интернет-шоу "РКН Free".
Кеосаян убеждён, что вопрос наказания сбежавших от частичной мобилизации необходимо поднять в Госдуме.
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