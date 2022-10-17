В Польше заявили об опасности спутниковой помощи Украине: "Остаёмся без защиты"

Польский журналист Марчин Вырвал провёл расследование, в ходе которого обнаружил, что Варшава начала присылать спутниковые фотографии украинцам ещё до начала спецоперации, сообщает EADaily.

По его словам, радары, размещённые на спутниках, посылают в Киев настолько точные данные, что можно узнать количество топлива у российской армии.

Несмотря на то что государство направляет денежные средства на развитие космической отрасли Польши, Варшава не может себе позволить приобрести частные спутники, хотя Украина ими успешно используется, отметил Вырвал. Он считает, что Польша оказалась беззащитной.

Анонимный эксперт в беседе журналистом объяснил, что Варшава не получает собственные суверенные данные, поскольку их приобретают у итальянской группировки COSMO-SkyMed и у других поставщиков.