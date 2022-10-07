Al Mayadeen: ядерное оружие России уничтожит силы НАТО за 30 минут

Президент России Владимир Путин не исключает, что на Украине может быть применено ядерное оружие с целью защиты российской территории. Подобные заявления переводят спецоперацию на новый уровень. Об этом заявил ливанский военный аналитик Мухаммед Мансур.

"Противостояние стратегической угрозе, исходящей от НАТО, сменяется началом национальной обороны российской территории как во время Второй мировой войны, когда Германия напала на Советский Союз", — отметил он.

У России есть около шести тысяч ядерных боеголовок: 1500 сняты с вооружения, 2889 находятся в резерве, 1588 размещены на баллистических ракетах и на базах с тяжёлыми бомбардировщиками, указал Мансур.

Каждый шаг России в отношении применения ядерного оружия будет тщательно отслеживаться американскими спутниками. Если российская сторона начнёт разворачивать вооружение, то США могут привести свой ядерный потенциал в режим боевой готовности, считает аналитик. Мансур напомнил слова экс-главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина о том, что в случае начала ядерной войны России и Запада силы НАТО будут уничтожены за полчаса.

"На данном этапе Москва обладает достаточным военно-ядерным потенциалом. Вполне вероятно, что ядерное сдерживание останется частью стратегии Кремля, объявившего частичную мобилизацию для защиты регионов, которые вошли в состав России в рамках прошедших референдумов", — отметил эксперт в издании Al Mayadeen.