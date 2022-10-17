Депутат Рады Гончаренко предложил уничтожить руководство Ирана

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил о необходимости "уничтожить" иранское руководство после ударов дронами по Украине.

"Руководство Ирана должно быть уничтожено", — написал он в своём Telegram-канале.

Украинский политик Илья Кива оценил предложение Гончаренко и отметил, что теперь Киеву нужно придумать способ уничтожения.

"Доставить взрывчатку по зерновому коридору или отправить группу убийц. Ждём реакцию Ирана", — заявил он.