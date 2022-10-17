Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил о необходимости "уничтожить" иранское руководство после ударов дронами по Украине.
"Руководство Ирана должно быть уничтожено", — написал он в своём Telegram-канале.
Украинский политик Илья Кива оценил предложение Гончаренко и отметил, что теперь Киеву нужно придумать способ уничтожения.
"Доставить взрывчатку по зерновому коридору или отправить группу убийц. Ждём реакцию Ирана", — заявил он.
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