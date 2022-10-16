Президент Владимир Путин во время своего выступления на церемонии вхождения республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России сделал несколько предупреждений руководству киевского режима. Об этом заявил американский эксперт Дэвид Т. Пайн.
Однако лидер Незалежной Владимир Зеленский проигнорировал слова Путина и сделал крайне рискованные шаги, усугубив конфликт Москвой, отметил аналитик.
Во-первых, глава киевского режима подал официальный запрос на ускоренное вступление Украины в НАТО. Во-вторых, он призвал США нанести превентивный удар по российской территории.
"Зеленский готов сделать практически всё, чтобы втянуть Штаты и НАТО в полномасштабную войну с Россией для достижения своих целей. <…> Байден должен призвать к немедленному прекращению огня. Чем дольше администрация Байдена будет откладывать это, тем хуже будет для Украины", — заявил Пайн в издании The National Interest (NI).
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