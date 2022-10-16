На Украине заявили, что князь Владимир после крещения Руси хотел вступить в ЕС

В Министерстве иностранных дел Украины уверены, сто князь Владимир стремился пополнить ряды Европейского союза после крещения Руси.

Такая версия исторических событий появилась в официальном микроблоге МИДа Украины.

Профессор Никита Кричевский прокомментировал это заявление послов Незалежной. Он отметил, что в 988 году было не крещение Руси, а лишь крещение отдельно взятого князя Владимира, тогда как Христинство набирало популярность на Руси еще с 860 года.

"Фейк здесь всё", — выразил своё мнение экономист.

Кричевский напомнил о пёстром национальном составе населения украинских земель.

"Во-вторых, Русь тогда была частью Европы, её северо-восточной границей. В Киеве тогда кто только не жил: и итальянцы, и немцы, и половцы с хазарами, и, конечно, скандинавы", — объяснил Кричевский.

Российский экономист обратил внимание и на другой немаловажный факт.

"В-третьих, об отсутствии ЕС в те времена даже говорить не надо", — написал профессор.

Ранее Владимир Зеленский рассказал о великой Руси-Украине.