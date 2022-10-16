Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
19FortyFive: ВС РФ благоприятствуют зимние военные действия на Украине
За поимку Стрелкова ГУР Украины готово заплатить100 тысяч долларов
Астрологический прогноз: ретроградный Марс "рулит" на фронте и в тылу
После наступления ВСУ на Херсонщине Шарий предрёк масштабный удар по Украине
Ходаковский о трагедии на полигоне в Белгороде: Доступ к оружию и больная голова
ВСУ начали использовать в Донбассе принципиально новую тактику
Кончаловский об отъезде Пугачёвой за рубеж: От своей супруги я бы такого ожидал
Военкор Стешин: брянские парни погибли из-за "идиотической иллюзии"
Шукшина об отправке на СВО неподготовленных мобилизованных: Родина — это мы все

На Украине заявили, что князь Владимир после крещения Руси хотел вступить в ЕС

Мир

В Министерстве иностранных дел Украины уверены, сто князь Владимир стремился пополнить ряды Европейского союза после крещения Руси.

На Украине заявили, что князь Владимир после крещения Руси хотел вступить в ЕС

Такая версия исторических событий появилась в официальном микроблоге МИДа Украины.

Профессор Никита Кричевский прокомментировал это заявление послов Незалежной. Он отметил, что в 988 году было не крещение Руси, а лишь крещение отдельно взятого князя Владимира, тогда как Христинство набирало популярность на Руси еще с 860 года.

"Фейк здесь всё", — выразил своё мнение экономист.

Кричевский напомнил о пёстром национальном составе населения украинских земель.

"Во-вторых, Русь тогда была частью Европы, её северо-восточной границей. В Киеве тогда кто только не жил: и итальянцы, и немцы, и половцы с хазарами, и, конечно, скандинавы", — объяснил Кричевский.

Российский экономист обратил внимание и на другой немаловажный факт.

"В-третьих, об отсутствии ЕС в те времена даже говорить не надо", — написал профессор.

Ранее Владимир Зеленский рассказал о великой Руси-Украине

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Елена Былкина, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Стремоусов: атаковавшие Белгород самолёты Украины сбили перед аэродромом

Попытка атаки на Белгород закончилась для ВВС Украины потерей двух самолётов, рассказал замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Стремоусов: атаковавшие Белгород самолёты Украины сбили перед аэродромом
Rusvesna опубликовала кадры боя между дроном "Шахид" ВС РФ и ВСУ
Силовые структуры
Rusvesna опубликовала кадры боя между дроном "Шахид" ВС РФ и ВСУ
Силовые структуры
Генштаб ВСУ сообщил, что ВС РФ ведут огонь по всей линии фронта
Военные новости
В Белоруссию прибыли первые эшелоны с российскими военными
Сергей Лебедев История дружбы России и Франции: светлые стороны времён Шарля де Голля Сергей Лебедев Ольга Лебедева Украина для Запада — козырь, вынутый из рукава шулера Ольга Лебедева Людмила Черткова The Economist: Европа впадает в рецессию, а Россия из неё выходит Людмила Черткова
Силовые структуры
Алёхин: ВСУ нанесли удары по Белгороду из-за отвода ВС РФ из Харьковской области
Силовые структуры
ВКС РФ нанесли удары по отступающим на свои позиции остаткам ВСУ под Херсоном
Истребители МиГ-29 и Су-27 ВВСУ бьют по Белгороду ракетами AGM-88 HARM из США
Силовые структуры
Истребители МиГ-29 и Су-27 ВВСУ бьют по Белгороду ракетами AGM-88 HARM из США
Последние материалы
Ходаковский о трагедии на полигоне в Белгороде: Доступ к оружию и больная голова
ВСУ начали использовать в Донбассе принципиально новую тактику
Кончаловский об отъезде Пугачёвой за рубеж: От своей супруги я бы такого ожидал
Военкор Стешин: брянские парни погибли из-за "идиотической иллюзии"
Шукшина об отправке на СВО неподготовленных мобилизованных: Родина — это мы все
Яковина заявил, что на саммите G20 могут попытаться убить Путина
Истребители МиГ-29 и Су-27 ВВСУ бьют по Белгороду ракетами AGM-88 HARM из США
МО РФ сообщило, что ВС РФ уничтожили штурмовой отряд ВСУ в районе Торского ДНР
Над Минском кружат самолёты Миг-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал"
ВС РФ уничтожили колонну австралийских броневиков Bushmaster PMV ВСУ в зоне СВО
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников