Прилепина возмутили слова Зеленского о Руси-Украине: Посмотрите на этого казака

Член партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду", писатель Захар Прилепин прокомментировал речь Владимира Зеленского, в которой он рассказывает о Руси-Украине.

Президент Украины поздравил сограждан с "Днём защитников Украины".

"Это склоны Витачова, тут был один из древнейших форпостов Руси-Украины", — сказал Зеленский в своём обращении.

Украинский лидер отметил, что украинцы сражаются за жизнь "на Сечи, на Руси, в национально-освободительной борьбе, против нацистов и против рашистов".

Захар Прилепин назвал слова Зеленского "винегретом". Писатель уверен, что в IX-XII веках Русь не назвалась двусоставным именем "Русь-Украина".

"Даже если предположить эту дичь, что та государственность носила двойное имя, подражая Буркина-Фасо и Миклухо-Маклаю — можно ли из этого сделать вывод, что в Новгороде, Пскове, Муроме, Рязани, Смоленске в IX-XII веках жили "украинцы"? Они же находились в пределах одного государства с кыевлянами? Или украинцы жили только вокруг Киева? А кто тогда жил в Новгороде? Рашисты?" — задаётся вопросами Прилепин.

Он нашёл много исторических противоречий в заявлении Зеленского.

"Сечь он празднует. Посмотрите на этого запорожского казака. Внучатного племянника Тараса Бульбы по линии троюродной тётки из Жмеринки", — иронизирует писатель.

Ранее Захар Прилепин объяснил мотивы поведения Владимира Путина.