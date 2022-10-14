Руководство США и рядовые американцы решат кардинально изменить свою точку зрения по поводу Украины в том случае, если Вашингтон окажется непосредственно вовлечён в украинский конфликт, а американская армия начнёт нести там большие потери.
Такую точку зрения высказал автор издания The National Interest Леон Хадар.
"Если это произойдет, и Штаты в конечном итоге начнут нести потери на Украине, а солдаты вернутся в Америку в мешках для трупов, это может оказать серьезное влияние на общественное мнение и конгресс", — написал Хадар.
Обозреватель считает, что если США станут участниками прямого конфликта с РФ, американцы впадут в панику из-за угрозы мировой войны и применения ядерного оружия.
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