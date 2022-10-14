Экономист Хазин: стало понятно, с кем проводил переговоры Путин

Американская элита укрепляет свои силы с помощью нового альянса AUKUS (Австралия, Великобритания, США), превращая его в альтернативный центр промышленного развития. Об этом заявил экономист Михаил Хазин. По его мнению, Вашингтон хочет видеть в данном объединении только "своих", поэтому даже Япония может не получить приглашения в блок.

"Тогда становится понятно, с кем вёл переговоры Путин. Стало понятно, что переговоры таки были. Только не между Россией и Украиной, а между Россией и этими промышленными элитами Соединённых Штатов", — указал эксперт.

Хазин полагает, что результаты переговоров будет заметны после промежуточных выборов в США.

Также он отметил, что президент России Владимир Путин начал говорить о новом мире. Однако, по мнению Хазина, возведение нового мирового порядка может начаться только после обрушения доллара.

"Ведутся очень серьёзные разговоры о будущем. Старые промышленные элиты США осознали, что невозможно оставлять судьбу Америки в руки глобалистов. Это будет катастрофа. Они готовы пойти на то, чтобы списать долларовые активы и долги", — сказал экономист в видеообращении на своём сайте.