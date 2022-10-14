Путин напомнил, что Россия всегда открыта для переговоров

Президент РФ Владимир Путин оценил возможность возобновления переговорного процесса с Украиной.

Лидер РФ напомнил, что Киев официально объявил об отказе переговоров с российской стороной, тогда как Москва готова их продолжить.

Однако украинская сторона не спешит выполнять и ранее заключённые договорённости, добавил президент.

"Киев принял официальное решение, которым запрещены переговоры. Я говорил, что мы всегда к этому открыты. В Стамбуле были переговоры, но как только войска от Киева отошли, у другой стороны пропало желание выполнять договоренности", — сказал Путин.