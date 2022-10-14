Экс-чиновник мэру Киева: Виталий, не спеши с обещаниями - всё равно не выполнишь

Бывший заместитель украинского министра по делам оккупированных территорий Георгий Тука дал бесплатный совет мэру Киева Виталию Кличко.

В эфире ТК "Прямой" он сказал, что российские удары по энергетической и военной инфраструктуре Незалежной будут "продолжаться ещё долго" и потому киевскому градоначальнику "не надо бежать поперёд батьки в пекло":

"Нас ждут очень тяжелые времена. И на месте Кличко я бы не стал обещать, что всё разрушенное ракетами будет восстановлено по графику — это как-то слишком самоуверенно".

По словам Тука, ничего неожиданного в действиях ВС РФ не было. Ну, кроме разве что сроков — наступления ждали "по первым заморозкам":

"Впереди нас ждёт исключительно тяжёлый экзамен. Ничего утешительного я в перспективе не вижу, — признал экс-чиновник "по делам Крыма и Донбасса", пояснив, что "даже если ближайшие дни Германия и США дадут современные средства ПВО", то украинским военным понадобится время, чтобы научиться ими пользоваться. А времени-то нет.

Кстати, в бытность свою замминистра, Тука предостерегал киевскую власть: если выйдем из Минских соглашений, можем потерять территории.