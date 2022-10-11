В Белоруссии замдиректора магазина задержали за повышение цен

В белорусском городе Барановичи возбудили уголовное дело в отношении представителя магазина за подорожавший товар.

Отмечается, что стоимость на одну из позиций в ассортименте торговой точки увеличилась на 13% после введения моратория на рост цен.

Как сообщил представитель Генпрокуратуры РБ, замдиректор магазина злоупотребил служебными полномочиями, чем нарушил права и законные интересы граждан республики. Теперь ему грозит от двух до шести лет тюрьмы.