Экс-посол Франции: Киев терактом на Крымском мосту хотел втянуть НАТО в конфликт

Организованный украинскими властями теракт на Крымском мосту должен был стать предлогом для вовлечения Запада в конфликт, уверен бывший посол Франции в РФ Клод Бланшмезон.

"Данный шаг можно рассматривать как провокацию Путина к более жёстким действиям, выходящим за грань", — отметил дипломат в интервью французскому телеканалу.

Он уверен, что Владимиру Зеленскому не видать военных успехов без поддержки США и НАТО, а потому киевский режим делает всё, чтобы втянуть Североатлантический альянс в боевые действия на Украине.