Организованный украинскими властями теракт на Крымском мосту должен был стать предлогом для вовлечения Запада в конфликт, уверен бывший посол Франции в РФ Клод Бланшмезон.
"Данный шаг можно рассматривать как провокацию Путина к более жёстким действиям, выходящим за грань", — отметил дипломат в интервью французскому телеканалу.
Он уверен, что Владимиру Зеленскому не видать военных успехов без поддержки США и НАТО, а потому киевский режим делает всё, чтобы втянуть Североатлантический альянс в боевые действия на Украине.
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Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.