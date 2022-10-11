В Госдуме обратились с призывом к украинским военным взять власть в свои руки, свергнув киевский националистический режим. Такое заявление сделал депутат ГД от Крыма Михаил Шеремет.
Он выразил уверенность, что достойные люди, которым не чужда офицерская честь и будущее своей страны, ещё остались в рядах вооружённых сил Украины.
"Пора брать власть в стране в свои руки и свергнуть нынешнюю продажную националистическую верхушку, которая полностью подконтрольна западным кураторам", — сказал Шеремет в беседе с РИА Новости.
Политик считает, что смена режима Зеленского, который готов отправить украинский народ на заклание, позволит сохранить жизни людей и страну.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.