Депутат Шеремет призвал военных Украины свергнуть режим Зеленского

В Госдуме обратились с призывом к украинским военным взять власть в свои руки, свергнув киевский националистический режим. Такое заявление сделал депутат ГД от Крыма Михаил Шеремет.

Он выразил уверенность, что достойные люди, которым не чужда офицерская честь и будущее своей страны, ещё остались в рядах вооружённых сил Украины.

"Пора брать власть в стране в свои руки и свергнуть нынешнюю продажную националистическую верхушку, которая полностью подконтрольна западным кураторам", — сказал Шеремет в беседе с РИА Новости.

Политик считает, что смена режима Зеленского, который готов отправить украинский народ на заклание, позволит сохранить жизни людей и страну.