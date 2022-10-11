Asharq Al-Awsat: США специально подстрекали Украину вступить в НАТО

США подстрекали Украину вступить в Североатлантический альянс и заранее знали, что Киев в НАТО не примут, заявил аналитик из Саудовской Аравии Савсан аш-Шаер.

"Недавно Зеленский подал заявку на ускоренное вступление в НАТО, думая, что его примут с распростёртыми объятиями, но что в итоге? Америка ответила, что сейчас не время! Серьёзно? Разве не она подтолкнула его к вступлению в НАТО?", — написал аналитик в колонке для Asharq Al-Awsat.

По его словам, Вашингтон через Украину развязал конфликт с Россией, но это обернулось тяжёлыми последствиями в первую очередь для самого Киева.