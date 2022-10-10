КПП на польско-украинской границе обесточены

На пунктах пропуска на границе Украины с Польшей нет электричества. Такой информацией поделился телеканал TVN.

"После атак на украинские города отсутствует электричество на пограничных пунктах Медыка и Корчева", — сказала представитель пограничной стражи Польши Анна Михальская, слова которой приводит телеканал.

Она уточнила, что за электроснабжение на этих КПП отвечала украинская сторона.

В данный момент пропуск через эти пункты не осуществляется ввиду отсутствия возможности обеспечения пограничного контроля.