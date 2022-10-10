На пунктах пропуска на границе Украины с Польшей нет электричества. Такой информацией поделился телеканал TVN.
"После атак на украинские города отсутствует электричество на пограничных пунктах Медыка и Корчева", — сказала представитель пограничной стражи Польши Анна Михальская, слова которой приводит телеканал.
Она уточнила, что за электроснабжение на этих КПП отвечала украинская сторона.
В данный момент пропуск через эти пункты не осуществляется ввиду отсутствия возможности обеспечения пограничного контроля.
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