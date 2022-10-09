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Mirror: британский миллиардер Кодвелл пообещал мёрзнуть зимой назло Путину

Мир

В планах британского миллиардера Джона Кодвелла почти полностью отказаться от отопления своего особняка в зимний период ради "высокой" цели — лишить Россию и конкретно её президента Владимира Путина энного количества долларов. Об этом пишет издание Mirror.

Mirror: британский миллиардер Кодвелл пообещал мёрзнуть зимой назло Путину

Британец напомнил, что европейцам сейчас приходится максимально экономить электроэнергию и решил показать в этом плане пример, которому могли бы последовать и другие.

"Я знаю, что у нас топливный кризис, и все беспокоятся о том, что мы должны использовать меньше энергоносителей, и я собираюсь на практике осуществлять то, что проповедую. Я собираюсь отапливать одну комнату, где мы будем жить, а 98 процентов дома останутся холодными", — сказал Кодвелл.

Миллиардер уверен, что те средства, которые Россия получает за импорт своих энергоресурсов, она тратит на спецоперацию на Украине. Своим демаршем Кодвелл хочет лишить РФ хотя бы части этих денег.

"Я сделаю всё возможное, чтобы он (Путин. — Прим. ред.) получил на несколько долларов меньше", — заключил Кодвелл.

Журналисты напомнили, что миллиардер предоставил своё жильё одной из украинских беженок с ребёнком, при том что всё большее количество британских семей в последнее время живут намного хуже, едва сводя концы с концами.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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