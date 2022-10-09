Киев распространяет фейковый ролик с ракетным ударом по Крымскому мосту

Украинские СМИ, соцсети и Telegram-каналы распространяют ролик с ракетной атакой на Крымский мост. Специалисты уверены: видео является компьютерной графикой.

Киевская пропаганда пытается убедить украинцев, что ракеты ВСУ способны преодолеть российскую противовоздушную оборону, предполагают эксперты.

"На фоне оперативного устранения значительной части ущерба от атаки на Крымский мост, украинские ресурсы начали разгонять посредственно смонтированные мультики с прилётом ракеты размером с метеорит", — отметил российский военкор Юрий Котенок.

Ранее военный эксперт предположил, что Владимир Зеленский уже исполнил отведенную ему Западом роль, а значит может не пережить окончание спецоперации.