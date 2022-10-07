По сообщению замминистра МВД и администрации республики Польши Мачея Вонсика, польские власти собираются установить на границе с Россией электронное заграждение.
Вонсик уточнил, что под электронным заграждением вдоль всей границы с Калининградской областью подразумевается монтаж специальных датчиков, камер и тепловизоров.
При этом замминистра подчеркнул, что пока у Польши нет никаких причин возводить на границе с РФ какое-то иное заграждение, электронного будет вполне достаточно.
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