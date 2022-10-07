Кандидат в президенты Австрии Михаэль Бруннер призвал отменить антироссийские санкции, поскольку они оказались неэффективными и не повлияли на позицию России по Украине.
"Необходимо найти согласованное решение. Это может быть автономия восточных областей (Херсонской, Донецкой, Луганской и Запорожской)… по образцу Южного Тироля… В самой Украине должен быть проведен обязательный референдум по вопросу о строгом нейтралитете", — цитирует РИА Новости лидера партии "Народ — Свобода — Основные права".
В пятницу, 7 октября канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Вена по-прежнему не собирается передавать Киеву летальное оружие.
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Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебросили в Запорожскую область максимальное количество оружия и солдат за весь период спецоперации, заявили в ВГА региона.