Кандидат в президенты Австрии призвал отменить санкции против России

Кандидат в президенты Австрии Михаэль Бруннер призвал отменить антироссийские санкции, поскольку они оказались неэффективными и не повлияли на позицию России по Украине.

"Необходимо найти согласованное решение. Это может быть автономия восточных областей (Херсонской, Донецкой, Луганской и Запорожской)… по образцу Южного Тироля… В самой Украине должен быть проведен обязательный референдум по вопросу о строгом нейтралитете", — цитирует РИА Новости лидера партии "Народ — Свобода — Основные права".

В пятницу, 7 октября канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Вена по-прежнему не собирается передавать Киеву летальное оружие.