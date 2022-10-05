Патрушев: в Крыму отмечается высокий уровень террористических угроз на фоне СВО

В Республике Крым наблюдается высокий уровень террористических угроз в связи с проведением спецоперации. Об этом сообщил секретарь Совбеза Николай Патрушев.

На совещании по безопасности он призвал оперативно устранять все проблемы, связанные с защитой стратегической инфраструктуры. По его словам, правоохранительные органы и спецслужбы уже предотвратили 12 преступлений террористического характера на полуострове. В качестве примера Патрушев привёл ликвидацию канала финансирования "Исламского государства"*.

Кроме того, он обратил внимание на отсутствие необходимой охраны на некоторых российских объектах.

"Прошу глав регионов незамедлительно устранить недостатки", — подчеркнул секретарь Совбеза.

Он также добавил, что диверсионно-террористические угрозы сохраняются. На территории Крыма возросло количество правонарушений с применением оружия, боевых припасов и взрывчатки, заключил Патрушев.

* признано решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 террористической организацией, её деятельность запрещена на территории РФ.