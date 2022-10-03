The Sun: "Пять разрушительных способов, которыми Запад может нанести удар"

Британская журналистка The Sun Имоджен Брэддик назвала пять разрушительных способов, которыми Запад может нанести удар по РФ.

В последние годы отношения между Россией и Западом значительно ухудшились. По словам Брэддик, страны НАТО рассматривают несколько сценариев на случай эскалации конфликта с Россией.

Одним из них является нанесение удара по территории РФ с помощью стратегического вооружения. Однако этот вариант маловероятен, поскольку может спровоцировать полномасштабный военный конфликт с применением ядерного оружия.

"Это пять разрушительных способов, которыми Запад может нанести удар", — заявляет журналистка.

Первый сценарий — удар по войскам РФ на территории Украины. Как это может быть реализовано, автор не уточняет. По второму сценарию НАТО атакует Черноморский флот РФ. Третий сценарий — ужесточение санкционного режима. По четвёртому сценарию страны НАТО попытаются оказать политическое и дипломатическое давление на Москву. Однако здесь помехой может стать Украина, которая полна решимости продолжать военный конфликт. Последний сценарий — пассивный. ЕС и США ничего не делают, а лишь продолжают снабжать Киев вооружением.