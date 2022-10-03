Newsweek: Россия — это не Югославия или Ирак. Риски для Запада слишком высоки

Украинский президент Владимир Зеленский своей заявкой на вступление Украины в НАТО ведёт мир прямиком к глобальному конфликту. Сама мысль об этом убивает всю надежду на мирные переговоры и способствует только эскалации военных действий.

Как пишет заместитель главного редактора журнала Newsweek Джейсон Филдс, эта идея — худшая из всех, так как в случае её реализации от человечества мало что останется.

Просьба Зеленского об "ускоренном" рассмотрении заявки его страны на прием в НАТО — совершенно очевидно негодная, так как загоняет всех в цейтнот.

Статья 5 учредительного документа (договора) НАТО прямо гласит, что нападение на одного члена альянса является нападением на всех. В войну с Россией напрямую альянс точно не собирается, несмотря на танки, бомбы, артиллерия, РСЗО HIMARS, беспилотники и кучу людей из ЕС, всем этим управляющих.

Зеленского можно понять, но что делать НАТО в этом случае?

Правда в том, что НАТО и так уже "влез в этот конфликт по уши", отправляя Киеву просто всё, что удаётся найти. И каждый день выясняется: есть ещё что-то смертоносное, что можно отправлять украинцам.

Президент Байден до упора пытался сопротивляться отправке на Украину РСЗО большой дальности, которым можно нанести удар по РФ и Крыму, убеждает Newsweek. Но последний пакет помощи включает один миллиард долларов в виде немедленной военной помощи самой Украине, а также в два раза больше денег будет поделено между странами альянса.

Таким образом, готовится гоббсовская борьба "всех против всех".

Ранее Россия обвинялась в разжигании инфляции и организации голода. Корабли с зерном вышли из украинских портов, но энергетическая война набрала опасные обороты. "Северный поток-1" неспроста не попал в список санкций против России, несмотря на ограничения на уголь и нефть, и сразу оказался "взорванным неизвестной страной".

ЕС не сможет восполнить дефицит газа, если он возникнет, а "дыры" в трубопроводах "Северного потока" ставят крест на возможности получения дешёвого газа.

Было бы странно, если бы Россия не ответила, пишет Филдс. Но если рассматривать эту энергетическую битву как собственную российскую версию жёстких контрсанкций против Европы, то трудно поверить, что Москва на самом деле способна оставить миллионы людей на морозе.

Море жертв и бесперспективные бои

Нужно помнить, что данный военный конфликт — это реальность, и реальность гораздо более плачевная, чем "раскатанный" американцами Ирак.

Сегодня НАТО готовится к прямому военному столкновению с Россией, до которого, возможно, остались считанные недели — именно с подачи Зеленского.

Трудно прогнозировать его окончание, зато достаточно легко понять его последствия — море жертв и бесперспективные бои на истощение до последнего солдата.

"Более бессмысленной войны в двадцать первом веке трудно себе даже вообразить. Конечно, приходится учитывать, что Россия — это не Югославия, не Сирия, не Афганистан и уж тем более не злосчастный Ирак. Риски для Запада слишком высоки. Но думать об этом стоило до начала конфликта. Пусть лучше мир перевёрнется и сгорит, но Украина добьётся своего? Не лучшее решение для всех", — расстраивается автор.