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The Independent: Британия вернулась в 1753 год, электричество подорожало впятеро

Мир

Британские бассейны просят посетителей не пользоваться душем, а пабы и рестораны в стране начали зажигать свечи вместо электрических ламп.

The Independent: Британия вернулась в 1753 год, электричество подорожало впятеро

Месяц назад эксперты из Великобритании предупреждали Лондон, что скоро гражданам придётся экономить на еде и отоплении, а это чревато многочисленными митингами и бунтами. Судя по всему, прогнозы экономистов уже начали сбываться.

Английский бизнес посчитал, что уже в ближайшие месяцы электроэнергия подорожает более чем на 500%, а это может стать непомерной нагрузкой.

"Мы возвращаемся в 1753 год, когда открылся (паб. — Прим. ред.) The Masons Arms", — рассказал владелец этого питейного заведения журналистам издания The Independent.

По его словам, один день в неделю в пабе выключают электрическое освещение и используют свечи, чтобы хоть как-то сократить счета за энергию.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Любовь Степушова
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