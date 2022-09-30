Политолог Павел Подлесный в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал подачу украинским лидером Владимиром Зеленским заявки на ускоренное вступление в НАТО.
Подлесный выразил сомнение, что НАТО сейчас готово принять в свой состав Украину. Эксперт напомнил, что прежней Украины в старых границах уже нет. В мире могут признавать результаты референдумов, могут признавать принятие этих новых республик в состав России на Западе или на Востоке, или где-то еще, это одно дело. Но факт остается фактом: Украины в границах до сегодняшнего дня не существует. Политолог отметил, что ввиду всего этого непонятно, какую Украину будут принимать в НАТО, если до этого дойдёт.
Ещё одним моментом против вступления Украины в Альянс является напряжённость отношений между НАТО и РФ, и едва ли в военном союзе хотят довести дело до открытого военного конфликта с Россией, тем более, что его представители сами не раз об этом говорили.
"До сегодняшнего дня все руководители НАТО клялись, что они не хотят открытого конфликта с Россией. Повлияет ли новый факт, я имею в виду прием субъектов Украины в состав России или нет, сейчас сказать трудно. Потому что события только-только произошли. Поэтому офис Зеленского может делать любые заявления. Но одно дело — заявить, другое дело — подать заявку, в-третьих — я сомневаюсь, что все страны НАТО сейчас готовы на руках нести Украину в НАТО", — сказал Подлесный.
30 сентября Владимир Зеленский сообщил, что Киев подаёт заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.
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