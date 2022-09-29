Американские власти провоцируют столкновение крупнейших ядерных держав на фоне украинского конфликта. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
В своей статье для издания The National Interest он отметил, что Вашингтон пытается проверить РФ на прочность. По его словам, США передают разведданные Киеву, а также планируют совместные операции против российской армии.
"Вашингтон подталкивает ситуацию к столкновению крупнейших ядерных держав", — считает посол.
Антонов добавил, что ядерный конфликт способен привести к непредсказуемым последствиям для всего мирового сообщества.
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Посольство США в РФ призвало американских граждан не посещать Россию, а тех, кто уже в стране — немедленно покинуть её.