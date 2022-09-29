Антонов: США подталкивают ситуацию к столкновению крупнейших ядерных держав

Американские власти провоцируют столкновение крупнейших ядерных держав на фоне украинского конфликта. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

В своей статье для издания The National Interest он отметил, что Вашингтон пытается проверить РФ на прочность. По его словам, США передают разведданные Киеву, а также планируют совместные операции против российской армии.

"Вашингтон подталкивает ситуацию к столкновению крупнейших ядерных держав", — считает посол.

Антонов добавил, что ядерный конфликт способен привести к непредсказуемым последствиям для всего мирового сообщества.