The Hill: слова Путина о ядерном оружии заставили Вашингтон "ходить на цыпочках"

Президент России Владимир Путин заявил, что в случае угрозы территориальной целостности Москва использует все методы защиты, в том числе ядерное оружие. В Вашингтоне серьёзно отнеслись к словам российского лидера, однако Белый дом воздержался от комментариев.

"Чиновники администрации Байдена ходили на цыпочках, предлагая конкретные меры в ответ на угрозу применения Россией ядерного оружия, используя форму стратегической двусмысленности в попытке избежать эскалации конфликта", — отметили аналитики издания The Hill.

Экс-помощник госсекретаря США по европейским и евразийским делам Дэвид Крамер считает, что молчание Вашингтона является правильной тактикой американского руководства.