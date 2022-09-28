Белорусский лидер Александр Лукашенко нанёс в Абхазию свой первый официальный визит.
В ходе встречи с абхазским лидером Асланом Бжанией на государственной даче в Пицунде Лукашенко обсудил укрепление двусторонних отношений между двумя государствами.
Бжания выразил радость от приезда Лукашенко и напомнил, что Абхазию и Белоруссию связывают "добрые человеческие отношения".
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