Лукашенко нанёс в Абхазию свой первый официальный визит

Белорусский лидер Александр Лукашенко нанёс в Абхазию свой первый официальный визит.

В ходе встречи с абхазским лидером Асланом Бжанией на государственной даче в Пицунде Лукашенко обсудил укрепление двусторонних отношений между двумя государствами.

Бжания выразил радость от приезда Лукашенко и напомнил, что Абхазию и Белоруссию связывают "добрые человеческие отношения".