Эксперт Дандыкин: Украине не успеют поставить танки Abrams и Leopard в этом году

Берлин и Вашингтон не спешат поставлять в Киев запрашиваемые танки Abrams и Leopard. По мнению военного эксперта Василия Дандыкина, Незалежная не сможет получить их в ближайшее время.

Он отметил, что немецкие и американские танки являются наступательными, а не оборонительными, поэтому они будут разгромлены в случае удара со стороны ракетных комплексов России.

"На мой взгляд, от принятия решения до поставки пройдёт достаточно длительное время. Это не то же самое, что поставить гаубицы, ПТРК или даже комплекс ПВО. Это гораздо более серьёзное дело", — объяснил он в беседе с Телеканалом "360".

Для работы с такими танками необходимо обучать военнослужащих или отправлять наёмников, поэтому в этом году Запад не успеет передать ВСУ Abrams и Leopard.