Жители Мелитополя рассказали корреспонденту РИА Новости, что их выбор на предстоящем референдуме по вопросу вхождения Запорожской области в состав РФ будет однозначным.
Горожане сообщили, что будут голосовать целыми семьями за присоединение области к РФ.
"Будем за Россию и надеемся, что будет все хорошо, не будет как раньше… Все в наших руках", — рассказала одна из горожанок.
Жители Мелитополя выразили надежду, что после вхождения региона в состав России их жизнь изменится к лучшему.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.