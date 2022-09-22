Жители Мелитополя рассказали о том, что хотят стать частью РФ

Жители Мелитополя рассказали корреспонденту РИА Новости, что их выбор на предстоящем референдуме по вопросу вхождения Запорожской области в состав РФ будет однозначным.

Горожане сообщили, что будут голосовать целыми семьями за присоединение области к РФ.

"Будем за Россию и надеемся, что будет все хорошо, не будет как раньше… Все в наших руках", — рассказала одна из горожанок.

Жители Мелитополя выразили надежду, что после вхождения региона в состав России их жизнь изменится к лучшему.