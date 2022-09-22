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Bloomberg: Минфин США ищет "гуру санкций", чтобы избежать новых проблем

Мир

Американскому министерству финансов нужен международный экономист наблюдатель, настоящий "гуру санкций", который сможет усилить санкционное давление на Россию, но при этом избежит экономических потрясений в США.

"Как международный экономист-наблюдатель, вы будете предоставлять анализ потенциальных побочных эффектов предлагаемых санкций для фирм и отраслей", — гласит описание вакансии Минфина.

Эксперты агентства Bloomberg отмечают, что в Белом доме хотят избежать непредвиденных последствий от новых санкций, а потому финансовому ведомству США нужен специалист по экономическому анализу.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Любовь Степушова
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