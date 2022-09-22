Американскому министерству финансов нужен международный экономист наблюдатель, настоящий "гуру санкций", который сможет усилить санкционное давление на Россию, но при этом избежит экономических потрясений в США.
"Как международный экономист-наблюдатель, вы будете предоставлять анализ потенциальных побочных эффектов предлагаемых санкций для фирм и отраслей", — гласит описание вакансии Минфина.
Эксперты агентства Bloomberg отмечают, что в Белом доме хотят избежать непредвиденных последствий от новых санкций, а потому финансовому ведомству США нужен специалист по экономическому анализу.
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