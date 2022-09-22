Президент США Джо Байден исказил цитату Владимира Путина в своём выступлении на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
"Байден начал свою речь на ГА ООН с ложного цитирования президента РФ о ядерной угрозе, это "неприлично", — уточнила дипломат.
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Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.