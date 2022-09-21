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В Раде назвали референдумы о вхождении в состав РФ недопустимыми

Мир

В парламенте Украины 21 сентября заявили, что считают недопустимыми референдумы в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях по поводу их присоединения к России. Об этом проинформировал депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

По словам украинского парламентария, предстоящее голосование в указанных областях — это "псевдореферендумы".

"Парламент принял заявление о недопустимости проведения псевдореферендумов на территории Украины. За — 272 депутатов", — указал Железняк в своём Telegram-канале.

20 сентября о своих планах провести референдумы по вопросу вхождения в состав РФ заявили власти ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, желая тем самым обеспечить безопасность для своих жителей и восстановить историческую справедливость.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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