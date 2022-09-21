Стремоусов: Херсон не нуждается в признании референдума Украиной

Жителям Херсонской области не нужно признание итогов будущего референдума киевским режимом, заявил замглавы ВГА региона Кирилл Стремоусов.

"Для нас нынешние представители киевской власти — это террористы и нацисты. Нам неинтересны заявления и позиции киевских властей", — пояснил он в интервью РИА Новости.

Стремоусов уточнил, что действующие украинские власти довели народ страны до нищеты, а сама Украина стала западной колонией.