Жителям Херсонской области не нужно признание итогов будущего референдума киевским режимом, заявил замглавы ВГА региона Кирилл Стремоусов.
"Для нас нынешние представители киевской власти — это террористы и нацисты. Нам неинтересны заявления и позиции киевских властей", — пояснил он в интервью РИА Новости.
Стремоусов уточнил, что действующие украинские власти довели народ страны до нищеты, а сама Украина стала западной колонией.
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