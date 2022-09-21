Дефицит беспилотных летательных аппаратов, который наблюдался в начале спецоперации, давно преодолён, рассказал командир артиллерийского дивизиона Народной милиции ЛНР "Тобол".
"В начале операции тех же "Мавиков" было по одному на дивизион. А сейчас они есть у каждой батареи. У каждой батареи есть взвод артиллерийской разведки. Чем больше беспилотников, тем больше целей мы сможем разведать", — пояснил он в интервью изданию "Украина.ру".
Офицер также отметил, что все подразделения на передовой имеют достаточное количество вооружения и боеприпасов.
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