Командир артдивизиона НМ ЛНР: войска на фронте обеспечены БПЛА и снарядами

Дефицит беспилотных летательных аппаратов, который наблюдался в начале спецоперации, давно преодолён, рассказал командир артиллерийского дивизиона Народной милиции ЛНР "Тобол".

"В начале операции тех же "Мавиков" было по одному на дивизион. А сейчас они есть у каждой батареи. У каждой батареи есть взвод артиллерийской разведки. Чем больше беспилотников, тем больше целей мы сможем разведать", — пояснил он в интервью изданию "Украина.ру".

Офицер также отметил, что все подразделения на передовой имеют достаточное количество вооружения и боеприпасов.