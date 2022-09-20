Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что военнослужащие ДНР смогут полноценно проголосовать в рамках референдума по присоединению региона к РФ.
В эфире телеканала "Россия 24" Пушилин заверил, что у властей Республики уже достаточно опыта и понимания, как это можно организовать.
"Среди военнослужащих будет полноценное голосование, каждый из них сможет принять участие, отдать свой голос", — сказал Пушилин.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
ВСУ под Херсоном отправляют танкистов на верную смерть с заваренными люками, рассказал комбат Ходаковский.