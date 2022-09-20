Пушилин пообещал военным ДНР полноправное участие в референдуме

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что военнослужащие ДНР смогут полноценно проголосовать в рамках референдума по присоединению региона к РФ.

В эфире телеканала "Россия 24" Пушилин заверил, что у властей Республики уже достаточно опыта и понимания, как это можно организовать.

"Среди военнослужащих будет полноценное голосование, каждый из них сможет принять участие, отдать свой голос", — сказал Пушилин.