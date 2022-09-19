На ГА ООН делегация из Белоруссии выступит против санкций Запада

На 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая будет проходить в Нью-Йорке, белорусская делегация выступит против санкционных ограничений со стороны Запада. Об этом заявили в пресс-службе МИД республики.

В сообщении отмечается, что основной задачей делегации является защита национальных интересов.

"Задачи делегации Республики Беларусь будут направлены на противодействие подрыву международной многосторонней системы и легализации санкционной политики Запада в ООН как метода ведения двусторонних отношений с государствами — членами организации", — заявили в пресс-службе.