На 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая будет проходить в Нью-Йорке, белорусская делегация выступит против санкционных ограничений со стороны Запада. Об этом заявили в пресс-службе МИД республики.
В сообщении отмечается, что основной задачей делегации является защита национальных интересов.
"Задачи делегации Республики Беларусь будут направлены на противодействие подрыву международной многосторонней системы и легализации санкционной политики Запада в ООН как метода ведения двусторонних отношений с государствами — членами организации", — заявили в пресс-службе.
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