Ситуация с русофобией в Германии стала спокойнее, но на данный момент полностью её искоренить не удалось. Об этом сообщил российский посол в Берлине Сергей Нечаев.
Он отметил, что сейчас обстановка немного стабилизировалась с момента начала спецоперации. Жалоб со стороны русскоязычных граждан стало меньше, указал посол.
"Оперативное создание посольством и генконсульствами "горячих линий" и настойчивая публичная тематизация этой проблемы, что далеко не всем здесь понравилось, сыграли свою роль", — сказал дипломат в беседе с РИА Новости.
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