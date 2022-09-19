Посол Нечаев заявил, что ситуация с русофобией в ФРГ стала немного спокойнее

Ситуация с русофобией в Германии стала спокойнее, но на данный момент полностью её искоренить не удалось. Об этом сообщил российский посол в Берлине Сергей Нечаев.

Он отметил, что сейчас обстановка немного стабилизировалась с момента начала спецоперации. Жалоб со стороны русскоязычных граждан стало меньше, указал посол.

"Оперативное создание посольством и генконсульствами "горячих линий" и настойчивая публичная тематизация этой проблемы, что далеко не всем здесь понравилось, сыграли свою роль", — сказал дипломат в беседе с РИА Новости.