Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Ходаковский заявил, что ВСУ готовят наступление на Угледарском направлении
Разведчик Клупов назвал террором удары ВСУ по Херсону и России
Мария Шукшина о мужьях Пугачёвой: "То жар-птица на кресте, то иноагент"
Newsweek: в первые часы вероятного ядерного конфликта погибнут 90 млн человек
Экономист Разуваев о санкциях США против системы "Мир": уже удивляться нечему
Симоньян предупредила о незавидной участи россиян: "Если мы дадим заднюю"
Die Welt: депутаты бундестага поругались из-за нежелания "воевать с Россией"
Максима Галкина признали в России иностранным агентом
Ищенко: опасность применения ядерного оружия каждой из сторон растёт

Путин предложил Евросоюзу снять санкции с "СП-2" для решения проблем с газом

Мир

Если Европе так сильно нужен газ из России, им нужно всего лишь снять санкции, наложенные на проект "Северный поток-2". Такое предложение сделал президент РФ Владимир Путин, адресуясь к ЕС.

Путин предложил Евросоюзу снять санкции с "СП-2" для решения проблем с газом

Российский лидер напомнил, что страны Евросоюза сами вводили многочисленные санкции в отношении российских энергоресурсов, а потом обвинили в разразившемся энергетическом кризисе Россию.

"В конце концов, если приспичило, если все так тяжело, ну возьмите и снимите санкции с "Северного потока — 2". 55 млрд кубометров по году — только кнопку нажать, и все пошло. Не-ет — там закрыли сами, здесь закрыли, здесь не могут отремонтировать, "Северный поток — 2" поставили под санкции, открывать не хотят. А мы виноваты?" — сказал президент России в беседе с журналистами.

Путин призвал страны ЕС самим отвечать за свои действия, а не делать Россию виноватой в своих ошибках.

Лидер РФ напомнил, что при любых обстоятельствах и холдинг "Газпром", и Россия всегда остаются верны своим обязательствам, и чётко выполняют всё, что прописано в газовых соглашениях.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Путин заявил о сдержанных ответах на удары ВСУ по инфраструктуре

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия до поры до времени сдержанно отвечает на украинские удары по инфраструктуре и террористические акты.

Путин заявил о сдержанных ответах на удары ВСУ по инфраструктуре
Ждём 19 сентября: СМИ вспомнили последнее пророчество Жириновского
Общество
Ждём 19 сентября: СМИ вспомнили последнее пророчество Жириновского
Мир. Новости мира
Баширов: Шольц звонил Путину с предложением о капитуляции
Силовые структуры
В Кривом Роге нанесён новый ракетный удар по военным целям
Любовь Степушова Антироссийской Украины не будет: Путин уверен в успехе СВО Любовь Степушова Ольга Лебедева Пока Европа пилит сук, на котором сидит, Россия может лишь наблюдать за этим процессом Ольга Лебедева Сергей Лебедев Украине Крым не нужен — всё равно продали бы Сергей Лебедев
Военные новости
Сивков: руки Москвы развязаны — Украина может прощаться со штатовским ленд-лизом
Силовые структуры
Кедми: американские баллистические ракеты ATACMS полетят в Россию
Baijiahao: Путин сделал неприятное для Запада объявление
Мир. Новости мира
Baijiahao: Путин сделал неприятное для Запада объявление
Последние материалы
Разведчик Клупов назвал террором удары ВСУ по Херсону и России
Мария Шукшина о мужьях Пугачёвой: "То жар-птица на кресте, то иноагент"
Путин предложил Евросоюзу снять санкции с "СП-2" для решения проблем с газом
Newsweek: в первые часы вероятного ядерного конфликта погибнут 90 млн человек
Экономист Разуваев о санкциях США против системы "Мир": уже удивляться нечему
Симоньян предупредила о незавидной участи россиян: "Если мы дадим заднюю"
Die Welt: депутаты бундестага поругались из-за нежелания "воевать с Россией"
Максима Галкина признали в России иностранным агентом
Ищенко: опасность применения ядерного оружия каждой из сторон растёт
Эксперт назвал квазинационализацией решение ФРГ по немецким дочкам "Роснефти"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников