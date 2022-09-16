Путин предложил Евросоюзу снять санкции с "СП-2" для решения проблем с газом

Если Европе так сильно нужен газ из России, им нужно всего лишь снять санкции, наложенные на проект "Северный поток-2". Такое предложение сделал президент РФ Владимир Путин, адресуясь к ЕС.

Российский лидер напомнил, что страны Евросоюза сами вводили многочисленные санкции в отношении российских энергоресурсов, а потом обвинили в разразившемся энергетическом кризисе Россию.

"В конце концов, если приспичило, если все так тяжело, ну возьмите и снимите санкции с "Северного потока — 2". 55 млрд кубометров по году — только кнопку нажать, и все пошло. Не-ет — там закрыли сами, здесь закрыли, здесь не могут отремонтировать, "Северный поток — 2" поставили под санкции, открывать не хотят. А мы виноваты?" — сказал президент России в беседе с журналистами.

Путин призвал страны ЕС самим отвечать за свои действия, а не делать Россию виноватой в своих ошибках.

Лидер РФ напомнил, что при любых обстоятельствах и холдинг "Газпром", и Россия всегда остаются верны своим обязательствам, и чётко выполняют всё, что прописано в газовых соглашениях.