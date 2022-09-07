Газопровод "Северный поток-2" полностью готов к запуску, но власти Европы могут заморозить своих жителей зимой, лишь бы продолжить давить на Россию, отметил Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Он напомнил, что компания Siemens знала о проблемах с немецкими турбинами, обеспечивающими работу "Северного потока-1", но бездействовала, прикрываясь санкциями, что привело к полной остановке газопровода.
"Можно сколько угодно фотографироваться на фоне турбины, но это наша собственность", — уточнил российский президент.
Европейские обыватели выходят на протесты, пытаясь заставить власти отказаться от безумной антироссийской политики, но их не слышат. А между тем решить проблему с дефицитом газа в ЕС Россия может нажатием одной кнопки.
"Теперь надо включить "Северный поток-2". Мы готовы, надо только кнопку включить", — заверил Путин.
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