Общественный трибунал ведёт фиксацию "огромного потока преступлений" Киева

Международный общественный трибунал по преступлениям неонацистов Украины ведёт фиксацию всех их злодеяний. Его сотрудники передают собранную информацию в следственные органы РФ.

Работа в этом направлении будет вестись и дальше, в планах у организации — проведение своих собственных заседаний. Об этом сообщил председатель трибунала Максим Григорьев в беседе с РИА Новости.

Председатель подчеркнул, что речь идёт об "огромном потоке преступлений".