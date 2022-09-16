Международный общественный трибунал по преступлениям неонацистов Украины ведёт фиксацию всех их злодеяний. Его сотрудники передают собранную информацию в следственные органы РФ.
Работа в этом направлении будет вестись и дальше, в планах у организации — проведение своих собственных заседаний. Об этом сообщил председатель трибунала Максим Григорьев в беседе с РИА Новости.
Председатель подчеркнул, что речь идёт об "огромном потоке преступлений".
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