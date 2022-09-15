Совет Латвийского профсоюза работников образования и науки (ЛПРОН) объявил о том, что 19 сентября начнёт бессрочную забастовку учителей из-за низких зарплат педагогов и плохих условий труда, сообщает EADaily.
Ещё летом латвийские учителя анонсировали забастовку. Власти Латвии попытались частично удовлетворить требования педагогов и предложили ввести 40-часовую неделю вместо 30-часовой и повысить месячный оклад с 900 до 1200 евро.
Но руководитель ЛПРОН Инга Ванага назвала эту инициативу "манипулятивной" и подчеркнула, что забастовка в Латвии состоится, поскольку между профсоюзом и властями не удалось достичь разумных компромиссов. Она добавила, что к забастовке присоединятся 23 тысячи учителей.
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